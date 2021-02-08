Киев, , 16:01 — REGNUM Блокировка телеканала «Россия-РТР» в Латвии является правильным шагом. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8 февраля на своей странице в социальной сети Twitter.

«Правильный, взвешенный шаг. Я особенно благодарен латвийским партнёрам за то, что одной из причин решения стал «язык ненависти» против Украины», — сказал он.

Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) запретил в течение года транслировать на территории страны телеканал «Россия-РТР».

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Латвийским чиновникам не понравилась передача «60 минут», в которой обсуждалась тема Украины.