Киев, 8 февраля 2021, 16:01 — REGNUM Блокировка телеканала «Россия-РТР» в Латвии является правильным шагом. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8 февраля на своей странице в социальной сети Twitter.
Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) запретил в течение года транслировать на территории страны телеканал «Россия-РТР».
Читайте также: Латвия приостановила вещание телеканала «Россия-РТР»
Латвийским чиновникам не понравилась передача «60 минут», в которой обсуждалась тема Украины.