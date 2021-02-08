Красногорск, , 15:52 — REGNUM Фонд оплаты труда для региональных учебных заведений и университетов необходимо тщательно проверить. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине.

Следите за развитием событий в трансляции: «День российской науки: Путин открывает реактор ПИК и совещается с учёными»

"Антон Германович, если вы говорите о том, что у вас информация, что 200% от среднего по регионам — где деньги, Зина? «— спросил Путин.

Министр финансов Антон Силуанов не растерялся, ответив, что уровень зарплат установлен не просто на уровне 200%, а на уровне 210% от средней по региону.

«Ну где они? Вот она сидит напротив, в телевизоре, как в деревне говорят. Анастасия Сергеевна — у неё 25 тыс., а должно быть 78 тыс. Правда? Или 80 тыс. даже. Так где они? М?» — продолжил президент.

«Давайте вы вместе с Фальковым займитесь-ка этим делом. И не только по Новосибирску, но и по другим регионам. Анастасия Сергеевна, если вас будут там за наш сегодняшний диалог как-то там пытаться ущемлять, сразу позвоните в Администрацию президента, и я с вами переговорю по телефону, соединюсь. Мы доведём до вас возможности, как это сделать», — указал Путин.

В ходе заседания старший научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН» Анастасия Проскурина заявила о том, что получает зарплату 25 тыс. рублей или 32 тыс. рублей с учётом доплат в период пандемии.

Силуанов, в свою очередь, указал, что по Новосибирской области «у нас информация о том, что учёные, как по вашему указу, обеспечены заработной платой на уровне двухкратной по региону».

«С точки зрения финансов, по субъектам РФ у нас фонд сформирован. Вопрос делёжки уже у этого фонда внутри», — указывал он.