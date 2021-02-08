Минск, , 15:50 — REGNUM Бывший председатель белорусского Совмина Сергей Румас оказался не только на свободе, но и в Западной Европе, где проживают также его сыновья. Он отказался комментировать слухи об уголовном преследовании своих партнёров по бизнесу.

Эмигрант Pxhere.com

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Выяснилось, что бывший премьер-министр Белоруссии сейчас находится в Британии, где проживает один из его сыновей. Второй сын проживает в Италии.

Тем временем в Белоруссии завершился трёхлетний цикл «года малой родины». Александр Лукашенко лично уговаривал налогоплательщиков не уезжать и инвестировать в белорусскую глубинку. При этом не все его сыновья предпочли остаться на малой родине, а у чиновников рангом ниже проживание и обучение детей за границей вполне сочетается с дежурными речами о патриотизме и привлекательности Белоруссии для учёбы, работы и в целом как «страны для жизни».