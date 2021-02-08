Киев, , 15:49 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба критически относится к решению ряда стран о введении специальных паспортов вакцинации от COVID-19.

Об этом дипломат заявил на конференции сегодня, 8 февраля.

Кулеба считают идею паспортов ответом на «рефлексию под давлением пандемии и требованиям к правительствам что-то делать». Он также опасается перехода к искусственному контролю границ.

«Именно вопрос мобильности — то как он будет решен, и будет индикатором, останемся ли мы в рамках свободного мира, или под предлогом пандемии будут установлены новые ограничения для свертывания мобильности», — заявил глава МИД.

ИА REGNUM напоминает, что с 2017 года между Украиной и ЕС существует безвизовый режим, однако последний год из-за различных коронавирусных ограничений он фактически не работает. Ранее многие эксперты высказывали мнение, что под предлогом борьбы COVID-19 доступ украинцев в ЕС так или иначе будет ограничен.