Киев, 8 февраля 2021, 15:47 — REGNUM Украинская пропрезидентская партия «Слуга народа» может сменить идеологию. Об этом сообщило 8 февраля издание Strana.ua со ссылкой на источники внутри политсилы.
Источник рассказал, что до конца февраля 2021 года должен состояться съезд партии, на котором будут обсуждаться перемены в идеологической составляющей политсилы, а также вопрос об исключении депутата Рады Александра Дубинского, который оказался под американскими санкциями.
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Напомним, согласно исследованиям социологов, партия «Слуга народа» утратила лидерство в рейтинге наиболее популярных политсил Украины, уступив место «Оппозиционной платформе — За жизнь».
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