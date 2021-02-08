Киев, , 15:47 — REGNUM Украинская пропрезидентская партия «Слуга народа» может сменить идеологию. Об этом сообщило 8 февраля издание Strana.ua со ссылкой на источники внутри политсилы.

«Центризм, либертарианство — всё в прошлом. Руководство говорит, что будем менять идеологию партии. Правда, на какую именно, никто пока не в курсе. Но обещают новый курс, что теперь всё будет по-другому. Более жёстко», — рассказал журналистам собеседник.

Источник рассказал, что до конца февраля 2021 года должен состояться съезд партии, на котором будут обсуждаться перемены в идеологической составляющей политсилы, а также вопрос об исключении депутата Рады Александра Дубинского, который оказался под американскими санкциями.

Читайте подробнее: В «Слуге народа» уверены в законности исключения депутата Дубинского

Напомним, согласно исследованиям социологов, партия «Слуга народа» утратила лидерство в рейтинге наиболее популярных политсил Украины, уступив место «Оппозиционной платформе — За жизнь».

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине обнародовали рейтинг политических партий