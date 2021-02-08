Киев, , 15:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ предложил обсудить эффективность государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с русскоязычными, соотечественниками за рубежом.

Об этом заявил на брифинге 8 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя контакты Москвы с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком в контексте последних событий.

Песков подтвердил, что такая тема действительно обсуждалась.

«Всегда на Совбезе обсуждаются актуальные различные вопросы, текущие дела, обмениваются мнениями», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также заявил в этом контексте, что русский мир «был, остается и будет оставаться приоритетом для российского государства — защита этого мира, развитие отношений с этим миром и различные механизмы поддержки этого мира».

ИА REGNUM напоминает, что ранее зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев провел с Медведчуком телефонный разговор, выразив поддержку усилиям, которые предпринимает украинская партия для недопущения введения цензуры против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Собеседники обсудили действия украинских властей по блокировке вещания телеканалов и введению санкций в отношении депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. В ходе разговора было отмечено, что действия президента Владимира Зеленского по блокировке оппозиционных СМИ не имеют ничего общего с декларируемыми властями Украины европейскими ценностями, к которым, без сомнения, относится и свобода слова.

3 февраля Песков заявил, что Кремль можем только осудить действия властей Украины по закрытию телеканалов. По его словам, введённые ограничения и запрет на деятельность и вещание телеканалов — это «то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ».