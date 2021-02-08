Тбилиси, , 15:38 — REGNUM Представители международной неправительственной организации (НПО) «Партнерство за права человека» (PHR) подали на министерство образования Грузии иск в Тбилисский городской суд в связи с возобновлением очного обучения в школах. Об этом 8 февраля юрист НПО Ана Арганашвили сообщила интернет-изданию Netgazeti.

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По словам юриста, иск в суде приняли к рассмотрению. Правозащитники обвиняют минобразования в том, что обучение в школах страны якобы было возобновлено без должной подготовки к условиям пандемии.

Арганашвили заявила, что в министерстве дали рекомендации и обязали школы их выполнить в срок, не учитывая, могут ли там их выполнить.

«Всё это министерство переложило на школы. Если они провалятся, накажут школу, детей и родителей. Если будет успех, лавры получит министерство», — сказала юрист.

Напомним, школы в Грузии в рамках мер по противодействию распространению коронавируса закрыли с 28 ноября 2020 года. С 1 февраля очное обучение возобновили во всех городах, кроме Тбилиси, Рустави и Кутаиси. С 15 февраля планируется открыть все школы в стране.

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