Ватикан, , 15:31 — REGNUM Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США является «обнадеживающим сигналом», заявил 8 февраля папа Римский Франциск.

Папа Римский Франциск (сс) Xonn

«Нет недостатка в обнадеживающих сигналах, таких как вступление несколько дней назад в силу Договора о запрещении ядерного оружия, а также продление еще на пять лет ДСНВ», — сказал Франциск на официальной встрече с руководителями дипмиссий при Святом престоле.

По его словам, усилия в области разоружения должны осуществляться и «в отношении химического оружия и обычных вооружений».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для продления срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений ещё на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

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