Джакарта, , 15:18 — REGNUM Правительство Индонезии запрещает военным, полицейским и служащим государственных предприятий выезжать за пределы города во время длительных праздников по случаю китайского Нового года 12−14 февраля 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

«Мы просим руководителей министерств / ведомств, военных, полицейских и госслужащих отложить поездки во время длительных и религиозных праздников», — заявил представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным министерства здравоохранения Индонезии, власти привили от COVID-19 814 585 медицинских работников.

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