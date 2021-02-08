Рига, , 15:17 — REGNUM Каждый шаг правительства Латвии в нынешней кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, только ухудшает положение. Такое мнение высказал бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков, комментируя решение властей страны ограничить трансляцию телеканала «Россия-РТР» с 15 февраля сроком на один год.

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"Закрытие каналов на русском языке в нынешних условиях приведёт только к ещё большим рисками для безопасности страны. Нам всем надо будет после эпидемии приводить в порядок и здравоохранение, и образование. И решать «русский» вопрос», — уверен парламентарий.

Ушаков указал на неспособность государства говорить с русскоязычными жителями страны, которые уже не верят властям, не слушают их.

«А государство сначала закрывало службы новостей на русском языке на частных и общественных каналах. А сейчас начали закрываться и каналы на русском», — напомнил депутат.

Он уверен, что эта мера не приведёт к тому, что русскоязычные граждане «массово начнут смотреть LTV1 и слушать LR1», напротив, они будут ещё меньше потреблять продукцию местных СМИ, предпочитая «смотреть свои любимые каналы с помощью других технических решений».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля стало известно, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) запретил с 15 февраля на год ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» на территории страны. Ранее, с 1 февраля 2021 года латвийский кабельный оператор Tet прекратил трансляцию российских телеканалов ПБК, «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».