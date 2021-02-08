Ново-Огарево, Московская область, , 15:17 — REGNUM В России растёт популярность научной карьеры. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине.

Следите за развитием событий в трансляции: «День российской науки: Путин открывает реактор ПИК и совещается с учёными»

«Значимым, интегральным результатом наших усилий по развитию науки считаю повышение общественного авторитета, признания труда исследователя, рост престижа этой профессии среди молодёжи», — заявил Путин.

«Сейчас приведу интересные данные: согласно социологическим опросам, поддержать решение своих детей заниматься науки готовы уже почти две трети родителей. Причём с 2016 года число таких семей увеличилось почти вдвое», — указал он.

Что касается самих молодых людей, то каждый десятый студент в России готов выбрать научную карьеру.

«Отечественная наука по своему кадровому составу действительно становится одной из самых молодых в мире. Совсем недавно мы ещё переживали о том, что она стареет. Ситуация меняется. При этом наша молодёжь добивается значимых результатов в медицине, генетике, квантовой физике и других перспективных направлениях», — подчеркнул президент.