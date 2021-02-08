Ново-Огарево, Московская область, , 15:10 — REGNUM По реализации комплексных программ развития высоких технологий в ключевых отраслях экономики России будут проведены специальные совещания. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине.

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«В ходе серии специальных совещаний предлагаю обсудить, как идёт реализация этих комплексных программ. Но сразу подчеркну: их механизм уже позволил объединить возможности вузов, научных организаций, частного бизнеса и компаний с государственным участием, чтобы мы могли не только создавать, но и быстро внедрять новые технологии», — заявил Путин.

Соответствующие направления четыре года назад были зафиксированы в Стратегии научно-технологического развития, напомнил президент.

«Речь об ускоренной цифровизации. О решениях, нацеленных на защиту окружающей среды и производства качественных продуктов питания, о новых экологически чистых источниках энергии, передовых медицинских технологиях», — указал он.