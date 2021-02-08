Брюссель, , 15:16 — REGNUM Коллегия Еврокомиссии 9 февраля заслушает отчёт Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о его недавнем визите в Москву. Об этом официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил 8 февраля на брифинге в Брюсселе.

Глава европейской дипломатии представит результаты своего визита в Россию на ближайшем заседании коллегии Еврокомиссии, уточнил Мамер. Отвечая на критику итогов поездки Борреля европейскими СМИ, он напомнил, что этот визит одобрила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На текущий момент отношения с Россией очень сложны, и этот визит был очень деликатным, подчеркнул Мамер. Он сообщил также, что 22 февраля отношения с Россией и последствия визита Борреля в Москву обсудит Совет ЕС на уровне министров иностранных дел.

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