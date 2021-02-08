Мелён, , 16:23 — REGNUM Глава министерства здравоохранения Франции Оливье Веран принял вакцину AstraZeneka от COVID-19 в медицинском центре городе Мелён. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает Le Figaro.

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Уточняется, что министр получил первую дозу вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля официальный представитель правительства ФранцииГабриэль Атталь во Франции фармацевты смогут осуществлять вакцинацию пациентов от COVID-19 вакциной AstraZeneka.

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