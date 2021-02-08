Киев, , 15:22 — REGNUM Власти Украины готовы начать вакцинацию от COVID-19 жителей ДНР и ЛНР. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 8 февраля в ходе форума «Украина 30», сообщило издание «Обозреватель».

Он рассказал, что получив вакцину, Украина начнёт прививочную кампанию, в которой также могут поучаствовать жители ДНР и ЛНР.

Ляшко добавил, что для вакцинации жителей Донбасса будут использовать менее требовательные вакцины, которые необходимо хранить при низких температурах.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников обвинил Россию в контроле над Донбассом, мотивировав это тем, что в регион поступила вакцина «Спутник V».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости вакцинировать всех госслужащих, которые контактируют с людьми в процессе работы.

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