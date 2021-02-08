Москва, 8 февраля 2021, 15:05 — REGNUM Законопроект о новой памятной дате — Дне открытия Антарктиды — внесло в Госдуму заксобрание Ленинградской области, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.
Календарь памятных дат предлагается дополнить новой: 28 января — День открытия Антарктиды российской военно-морской экспедицией под руководством Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева (1820 год).
«Подвиг участников первой русской антарктической экспедиции 1819 — 1821 годов сравним с подвигами наших соотечественников в XX веке: Юрия Гагарина — первого из землян, поднявшегося в космическое пространство, и Алексея Леонова — первого человека, шагнувшего в космос», — отмечают авторы.
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