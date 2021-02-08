Белград, , 15:01 — REGNUM На президента Сербии Александра Вучича готовилось покушение 27 января, в день открытия памятника сербскому средневековому правителю Стефану Немане в Белграде. Об этом 7 февраля сообщил начальник управления криминальной полиции Богдан Пушич.

По словам Пушича, во время церемонии открытия памятника безопасность президента обеспечивали «свыше 850 спецназовцев», так как данные, которыми располагала сербская полиция, указывали на то, что на Вучича готовится покушение.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич «объявил войну» сербской мафии. В начале февраля сотрудники правоохранительных органов в ходе спецоперации в Белграде задержали 17 членов преступной группировки, подозреваемых в причастности к совершению жестоких убийств, вымогательству, похищению людей и торговле наркотиками.