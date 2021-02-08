Ново-Огарево, Московская область, , 14:57 — REGNUM В России идёт активная работа по научно-технологическим программам в сельском хозяйстве и генетике. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине.

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«Такой быстрый процесс внедрения и масштабирования технологий, создания на их основе конкурентных востребованных продуктов (как с вакцинами от коронавируса — прим. ИА REGNUM) необходим и в других областях», — заявил Путин.

«Речь об ускоренной цифровизации. О решениях, нацеленных на защиту окружающей среды и производства качественных продуктов питания, о новых экологически чистых источниках энергии, передовых медицинских технологиях», — продолжил он.

Именно эти важнейшие направления четыре года назад были зафиксированы в Стратегии научно-технологического развития, напомнил президент.

«Уже запущены крупные научно-технологические программы в сельском хозяйстве и генетике. То есть как раз в тех сферах, где достижения учёных могут существенно повысить качество и продолжительность жизни, улучшить здоровье наших граждан», — указал Путин.