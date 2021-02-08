Бишкек, , 14:45 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров порекомендовал всем чиновникам воздержаться от вывешивания своего портрета в кабинетах и зданиях госорганов. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.

«Президент считает, что он пока еще ничего не сделал для качественного улучшения жизнедеятельности наших граждан», — пояснила она позицию Жапарова по этому вопросу.

Также Байтерек отметила, что новый глава государства назвал целесообразным использование портретов выдающихся государственных деятелей, таких как первый председатель Совета народных комиссаров Киргизской АССР Юсуп Абдрахманов и первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Исхак Раззаков.