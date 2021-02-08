Ново-Огарево, Московская область, , 14:42 — REGNUM Пандемия коронавируса резко изменила ситуацию в высоких технологиях и политике стран, связанной с поддержкой научных разработок. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине.

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«Динамика глобальных перемен нарастает буквально на глазах. Пандемия стала не только испытанием для человечества, но и ускорила повсеместное внедрение передовых разработок во всех сферах жизни», — заявил Путин.

«И сейчас наша научно-технологическая политика, меры по укреплению отечественной науки должны, безусловно, соответствовать вызовам принципиально иного уровня сложности», — указал он.

При этом, по его словам, задача состоит не только в том, чтобы получить новые знания и осуществить прорывные открытия, но и в том, чтобы плоды технологического прогресса были широко доступными для людей.