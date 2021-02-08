Иерусалим, , 14:42 — REGNUM День, когда премьер-министр Израиля предстает перед судом, станет «тяжелым и печальным» днём для государства Израиль. Об этом сообщил министр обороны этой страны Бени Ганц в своем Twitter 8 февраля.

Ганц прокомментировал последнее досудебное слушание по делам премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

По мнению министра, в этом тяжелом событии содержится и одно позитивное послание: «[Этот день] также важен как день, когда каждый человек понимает, что никто не выше закона. Перед законом все равны», — говорит политик.

Нетаньяху в ходе слушаний в окружном суде Иерусалима отказался признать себя виновным по делу о коррупции.