Москва, , 14:36 — REGNUM Конференция спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия с участием представителей Афганистана, Китая, Пакистана, России и Турции может пройти в Москве в конце 2021 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

«В планах — проведение ее в Москве в конце года», — сказал Володин.

Предполагается, что будет обсуждаться тема борьбы с терроризмом и наркотрафиком.

«Решать эти проблемы необходимо через диалог, выработку единых подходов и гармонизацию законодательства», — отметил он.

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