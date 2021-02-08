Киев, , 14:36 — REGNUM Президент США Джо Байден не планировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявила временная проверенная в делах США на Украине Кристина Квин, сообщило 8 февраля информационное агентство «Украинские новости».

«Президент Байден только занял пост и сильно сфокусирован на преодолении пандемии коронавируса. Поэтому планы поездок не разработаны, и это касается не только Украины», — сказала она, отвечая на вопрос журналистов.

Квин добавила, что Байден является сторонником суверенитета и целостности Украины. Он будет поддерживать Украину так же, как это делал Конгресс США, добавила дипломат.

Напомним, ранее на Украине закрыли два уголовных дела, в которых, помимо Байдена, фигурировал экс-президент Украины Пётр Порошенко.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине срочно закрыли дела против Байдена и Порошенко — адвокат