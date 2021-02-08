Брюссель, 8 февраля 2021, 14:34 — REGNUM Европейский союз уже менее чем через два месяца организует очередную конференцию доноров помощи Сирии и странам, принимающим сирийских беженцев. Об этом 8 февраля на брифинге в Брюсселе сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Читайте также: Международные институты выделят Сирии более $20 млрд займов
Он уточнил, что мероприятие будет проводиться в видеоформате.
Как сообщало и, предыдущая международная донорская конференция по оказанию помощи беженцам из Сирии под эгидой Евросоюза и Организации Объединённых Наций состоялась в конце июня 2020 года. В ней приняли участие 60 стран, включая Россию, и 25 организаций.
В общей сложности конференция по Сирии собрала €6,9 млрд (около $7,7 млрд) на 2020−2021 годы. Из них €4,9 млрд ($5,5 млрд) будут предоставлены в 2020 году и €2 млрд ($2,2 млрд) — в 2021 году. Самый большой взнос — €2,3 млрд ($2,6 млрд) выделят институты Евросоюза.