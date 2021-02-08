Ново-Огарево, Московская область, , 14:34 — REGNUM Развитие образования и науки являются залогом национальной безопасности и растущего уровня жизни граждан страны. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине.

«Развитие исследовательских институтов и научных центров, система поддержки молодых талантов и привлечение к научным проектам наших соотечественников — время показало, что такие шаги были абсолютно правильными и своевременными. Именно образование и наука, технологический суверенитет сегодня стали не просто важными, а в значительной степени решающими, ключевыми факторами национальной безопасности, качества жизни людей», — заявил Путин.