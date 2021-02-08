Бишкек, , 14:37 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров обратился с просьбой к чиновникам страны не вешать его портрет в своих кабинетах. Об этом 8 февраля сообщила пресс-секретарь киргизского лидера Галина Байтерек.

По словам Байтерек, нынешний глава республики считает, что в настоящее время им еще ничего не сделано для того, чтобы качественным образом улучшить жизнь граждан Киргизии.

«Поэтому он рекомендует всем органам государственной власти воздержаться от вывешивания своего портрета в кабинетах и административных зданиях», — добавила она.

При этом пресс-секретарь уточнила, что президент Киргизии считает, что чиновникам лучше вешать у себя в кабинетах портреты первого председателя совета народных комиссаров Киргизской АССР Юсупа Абдрахманова или первого секретаря ЦК Компартии республики Исхака Раззакова, которые внесли «неоценимый вклад в укрепление государственности и социально-экономическое развитие Киргизии».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля антикоррупционная служба Киргизии установила, что некоторые представители судебной ветви власти из-за личной неприязни распространяли в интернете видеоматериалы для дискредитации неугодных судей.