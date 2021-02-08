Ново-Огарево, Московская область, , 14:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин 8 февраля дал старт выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине. Президент объявил о запуске на заседании Совета при президенте по науке и образованию.

«Уважаемый Михаил Валентинович, прошу вывести реактор ПИК на энергетический режим работы и начать тестовые эксперименты», — обратился Путин к президенту ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», члену-корреспонденту РАН Михаилу Ковальчуку.

«Хочу доложить, что реактор начал выходить в штатный режим работы. Это длительный, сложный процесс. Но я хочу доложить, что мы успешно преодолели этот этап», — ответил Ковальчук.

Президент России пожелал команде учёных успешной и плодотворной работы, а также поздравил с Днём российской науки.