Джакарта, , 14:26 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что государство способно предоставлять качественные услуги населению, сообщает Antara.

Президент подчеркнул, что государство может предоставить качественные, быстрые, профессиональные и справедливые услуги.

Глава государства отметил, что государственные услуги будущего должны быть инновационными, быстрыми и ориентированными на результат.

«Большая совместная работа требует участия всех слоев общества», — заявил Джоко Видодо.

Для улучшения государственных услуг правительству необходим надзор со стороны омбудсмена Индонезии.

Бывший губернатор Джакарты высоко оценивает работу омбудсмена, который отслеживает и контролирует работу государственных служб в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Индонезии заявили, что за сутки в стране выявили 8242 новых случаев заражения коронавирусом.

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