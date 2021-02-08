Киев, , 14:27 — REGNUM Жену депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксану Марченко внесли в базу скандально известного сайта «Миротворец». Об этом сообщило 8 февраля издание «Новое время».

Марченко обвинили в «отрицании российской агрессии», а также финансировании «террористов и российских оккупантов», а также в участии в «пропагандистских мероприятиях России против Украины».

Отметим, сайт «Миротворец» был создан в 2014 году людьми, связанными с МВД Украины. Сайт публикует личные данные «врагов Украины» и свободно продолжает работать при президенте Украины Владимире Зеленском. В 2014 году несколько противников государственного переворота на Украине были убиты вскоре после публикации данных на «Миротворце».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в базу данных сайта внесли сожительницу депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Тараса Козака Наталию Лавренюк.

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Напомним, вскоре после госпереворота на Украине в информационном пространстве страны начали тиражировать мнения, якобы Россия «напала» на Украину, отобрав у неё Крым и Донбасс. Позже власти страны внесли понятия «российская агрессия» в официальные документы, не предоставив за семь лет никаких доказательств пресловутой «агрессии».