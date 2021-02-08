Бишкек, , 14:15 — REGNUM На заседании городского парламента столицы Киргизии депутаты в очередной раз предложили переименовать все четыре района Бишкека, сохранившие свои названия со времен Советского Союза — Ленинский, Первомайский, Октябрьский и Свердловский.

Читайте также: Дефицит бюджета столицы Киргизии уже превышает 1,4 млрд рублей

Парламентарии напомнили исполняющему обязанности мэра Балбаку Тулобаеву о том, что ранее киргизские политики и чиновники неоднократно выступили с такой инициативой.

«Хватит ли у вас политической воли решить вопрос с переименованием?», — поинтересовался у столичного градоначальника депутат Таалайбек Сариев.

В ответ на это и. о. мэра заявил, что намерен уделить этому особое внимание и завтра же займется работой в этом направлении.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в столице Киргизии действует мораторий на переименование улиц и районов.

Отметим, что в случае переименования районов жителям Бишкека, а также всем столичным госорганизациям и коммерческим компаниям придется вносить соответствующие изменения в документы, что потребует значительных затрат как со стороны бизнеса и городской казны, так и со стороны республиканского бюджета.

Читайте также: В 2021 году дефицит бюджета Киргизии может достигнуть 33,9 млрд рублей