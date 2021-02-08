Москва, , 14:14 — REGNUM Заседание комиссии высокого уровня парламентов России и Ирана может состояться в Иране в середине 2021 года.

«Работу начинать правильно уже сегодня, чтобы до середины года мы могли бы собраться в Иране и провести заседание комиссии высокого уровня с приглашением представителей бизнеса и исполнительной власти», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

Спикер Госдумы призвал переводить диалог в конкретную плоскость, в развитие отношений в сфере энергетики, сельского хозяйства, транспорта и как можно больше создавать условий для того, чтобы бизнес России и Ирана активно взаимодействовал, чтобы рождались новые проекты.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер парламента Ирана передал послание Хаменеи Путину

Читайте развитие сюжета: Конференция спикеров парламентов обсудит борьбу с терроризмом и наркотиками