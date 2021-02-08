Цхинвал, , 14:15 — REGNUM Жители Южной Осетии могут посетить Грузию, если заранее оформят специальные пропуска. Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии 8 февраля на сайте ведомства.

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В КГБ также напомнили, что для нахождения на приграничной территории республики также нужно разрешение.

«В связи с приближением периода проведения пахотных и иных сезонных сельскохозяйственных работ на участках местности, расположенных в пограничной зоне республики, пресс-служба КГБ напоминает о необходимости заблаговременной подачи документов на получение соответствующего разрешения», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в течение января 2021 года пограничники задержали 13 человек, в течение декабря 2020 года — 28.

Стоит отметить, Цхинвал в конце февраля 2020 года принял решение закрыть границу с Грузией, после того, как там появились сообщения о распространении коронавируса.