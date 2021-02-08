Москва, , 14:03 — REGNUM Президиум фракции «Единая Россия» в Госдуме принял решение предложить кандидатуру действующего руководителя аппарата фракции Константина Мазуревского для назначения членом Центральной избирательной комиссии России (ЦИК). Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, об этом сообщил глава фракции Сергей Неверов.

Он отметил, что Мазуревский — «опытный электоральный юрист», возглавлял министерство по делам юстиции Тувы, несколько лет был членом Центризбиркома с правом совещательного голоса.

Также президиум поддержал инициативу группы депутатов фракции о выдвижении в члены ЦИК кандидатуры действующего члена комиссии Антона Лопатина.

По закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» Центризбирком состоит из 15 членов, пятеро из которых назначаются Госдумой, пятеро — Советом Федерации, пятеро — президентом РФ.

В марте 2021 года истекает пятилетний срок полномочий нынешнего состава ЦИК.