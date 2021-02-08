Стокгольм, , 17:46 — REGNUM По данным совместного опроса журналистов газеты Aftonbladet и социологов из Demoskop, за время пандемии коронавируса «Шведские демократы» потеряли более 320 000 избирателей. Как отметила в своей авторской статье журналистка Aftonbladet Анна Мелин, стратегия партии «плохо работает в трудные времена».

Только с начала января 2021 «Шведских демократов» покинули около 75 тысяч человек, или 1,2% избирателей. Согласно опросу, электоральный рейтинг «Шведских демократов» составил 18,3%, что на 0,8 процентных пункта больше результата парламентов выборов 2018 года.

Отмечается, что поддержка «Шведских демократов» достигла пика в декабре 2019 года, когда более 25,4% избирателей были готовы проголосовать за представителей партии на выборах в Риксдаг. С тех пор электоральный рейтинг «Шведских демократов» снизился на 7,1%.

В социологическом опросе, проведенном журналистами Aftonbladet совместно с социологами из Demoskop в период с 26 января по 3 февраля, приняли участие 2 184 человека.

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