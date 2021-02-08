Варшава, , 13:59 — REGNUM Социологический центр IBRiS провел исследование общественного мнения в Польше по поводу поддержки политических сил населением. По итогам опроса оказалось, что оппозиционные партии сократили отставание от правящей партии «Право и справедливость». Об этом 8 февраля передает Onet.pl.

Сейм Польши (сс) Kancelaria Sejmu. Łukasz Błasikiewicz

Если бы выборы в Сейм состоялись в настоящее время, за партию «Право и справедливость» готовы отдать голоса 32% опрошенных, хотя по результатам январского исследования таковых было 33%.

Главные оппозиционные политический силы — партия «Гражданская платформа» и движение «Польша-2050» — наоборот увеличили уровень своей поддержки. За первую готовы отдать голоса 19% респондентов, хотя месяц назад их было 18%, а за «Польшу-2050» сегодня готовы проголосовать 18% (в январском исследовании они заручились поддержкой 16,5% опрошенных).

Пятипроцентный барьер, достаточный для получения мест в парламенте, преодолели также «Левые» с 8% голосов опрошенных, партия «Конфедерация» с 6% и Польская крестьянская партия, за которую готовы отдать голоса 5%. Остальные политические партии не прошли бы в Сейм.

Исследование было проведено 5−6 февраля, в нем приняли участие 1 100 респондентов — взрослых жителей Польши из разных регионов.