Майкоп, , 13:48 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Адыгею 8 февраля. Это уже третья рабочая поездка главы российского правительства в 2021 году.

В Майкопе Мишустин посетит молочный завод «Тамбовский», где производят в том числе мягкие и рассольные сыры, а также центр поддержки одарённых детей «Полярис-Адыгея», созданный по модели «Сириуса».

В графике главы правительства — ознакомление с проектом реконструкции набережной Городского парка культуры и отдыха имени Горького, встреча с главой региона Муратом Кумпиловым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин совершил рабочие поездки в Карелию и Калмыкию. Как и Адыгея, эти регионы имеют наиболее низкие социально-экономические показатели, и премьер-министр требовал обращать внимание на такие субъекты РФ.

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