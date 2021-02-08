Киев, , 13:45 — REGNUM На политической повестке дня не стоит замена главы правительства Украины. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президентаУкраины Кирилл Тимошенко 8 февраля, сообщило информационное агентство «Украинские новости».

«Я видел в некоторых СМИ информацию, что идут какие-то консультации или кого-то рассматривают на кресло премьера. Эта информация вообще не соответствует действительности. Премьер работает на рабочем месте. Такой вопрос не стоит», — заявил чиновник.

Напомним, Верховной раде Украины могут в третий раз предложить кандидатуру бывшего директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко на должность министра энергетики.

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