Киев, 8 февраля 2021, 13:45 — REGNUM На политической повестке дня не стоит замена главы правительства Украины. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президентаУкраины Кирилл Тимошенко 8 февраля, сообщило информационное агентство «Украинские новости».
Напомним, Верховной раде Украины могут в третий раз предложить кандидатуру бывшего директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко на должность министра энергетики.
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