Москва, , 13:40 — REGNUM Реализация национальных целей и государственных программ скорректирована с учётом критики со стороны депутатов Госдумы. Об этом 8 февраля заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«В ходе принятия бюджета было высказано с вашей стороны критика качества текущих государственных программ, и правительство всерьёз эту критику восприняло», — заявил Решетников.

По его словам, в правительстве действительно согласны со многими прозвучавшими оценками, и на сегодняшний момент запущен процесс обновления государственных программ.

«Их, с одной стороны, приведение в соответствие с общенациональными целями, а с другой стороны — как раз исправление тех моментов, на которые вы обращали внимание, что не всегда они носят стратегический характер, детализация мероприятий не всегда адекватна и не все меры не всегда отражаются», — указал министр.

«Мы над всеми этими вопросами очень предметно работаем», — подчеркнул он.