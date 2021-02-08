Рига, , 13:34 — REGNUM Национальный совет по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) запретил на год ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» на территории страны. Об этом 8 февраля сообщил председатель регулятора Иварс Аболиньш в своём Twitter.

«НСЭСМИ сегодня утром принял решение с 15 февраля на год запретить ретрансляцию «Россия-РТР» на территории Латвии», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля 2021 года латвийский кабельный оператор Tet прекратил трансляцию российских телеканалов ПБК, «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».

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