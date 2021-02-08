Белград, , 13:30 — REGNUM Сербская полиция располагает сведениями о том, что на президента страны Александара Вучича готовилось покушение. Об этом 8 февраля сообщил начальник управления сербской криминальной полиции Богдан Пушич в эфире канала «Пинк».

По словам Пушича, атака на сербского президента была запланирована злоумышленниками на 27 января во время открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде.

«Во время церемонии там находилось более 850 спецназовцев, чтобы обезопасить президента в связи с тем, что данные разведки указывали, что на него попытаются совершить покушение», — уточнил Пушич.

При этом ранее глава сербского МВД Александр Вулин выказал предположение, что обнаруженная у крупной преступной группировки снайперская винтовка была предназначена для покушения на Вучича.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля президент Сербии Александр Вучич назвал «неприятным» тот факт, что внешняя политика новой администрации США очевидно будет направлена на то, чтобы добиться от Сербии признания независимости Косово.