Москва, , 13:32 — REGNUM Российские власти обязательно продолжат работу по повышению благосостояния пенсионеров и других категорий граждан. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 9 февраля журналистам, комментируя слова главного редактора RT Маргариты Симоньян о пенсиях.

Федор Бронников. Старик-нищий (фрагмент). 1869

Симоньян ранее заявила, что в 1990-е годы пенсии в России были на порядок меньше, чем сейчас, и она тот период жизни вспоминает «с дрожью».

В 1990-е годы действительно было плохо, с этим трудно не согласиться, и пенсии сейчас действительно выше, отметил представитель Кремля. Он добавил, что негативные периоды и «черные полосы в развитии» не позволяют властям РФ повышать благосостояние пенсионеров. В их числе «мировые экономические кризисы» и «нынешняя беспрецедентная пандемия».

По словам Пескова, проделан огромный путь, но он недостаточен. Вместе с тем наблюдается «динамика поступательная». Президент Владимир Путин не раз призывал работать и работать над пенсионным обеспечением.

«Понятно, что скачкообразно сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным, но поэтапно — это то, что обязано делать государство, это то, что оно делает», — сказал представитель Кремля.

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