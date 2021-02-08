Стокгольм, , 13:28 — REGNUM Двое граждан Белоруссии по-прежнему находятся на территории посольства Швеции в Минске. Об этом сообщило государственное новостное агентство Швеции TT.

Речь идет об отце и сыне, которые в сентябре прошлого года пробрались на территорию посольства в белорусской столице Минске, после того как перелезли через забор, и попросили предоставить им политическое убежище. Двое мужчин не покидали посольский комплекс в течение пяти месяцев.

О факте нахождения граждан Белоруссии на подведомственном территории журналистам сообщили в министерстве иностранных дел Швеции.

Отмечается, что отец и сын отказываются покидать экстерриториальную зону, поскольку «опасаются за свои жизни» из-за критического отношения к «политическому режиму» в Белоруссии.