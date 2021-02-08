Иерусалим, , 13:26 — REGNUM Протестующие, одетые как заключенные и дворники, расстелили красную ковровую дорожку возле резиденции премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, сообщает Jerusalem Post 8 февраля.

Также толпа протестующих скандировала лозунги против Нетаньяху у здания суда, когда он прибыл на свое последнее досудебное слушание утром 8 февраля.

Протестующие у резиденции премьер-министра были одеты в униформу с надписями «чистильщики коррупции» и «Израильская тюремная служба», а также несли метлы и мусорные баки.

«Ситуация, в которой действующий премьер-министр предстает перед судом в качестве ответчика, является черной меткой на Государстве Израиль и его демократии», — заявило движение «Crime Minister».

Сегодня, 8 февраля, Нетаньяху в ходе слушаний в окружном суде Иерусалима отказался признать себя виновным по делу о коррупции.