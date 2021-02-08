Стокгольм, , 13:14 — REGNUM Министр юстиции Швеции Морган Йоханссон заявил, что в настоящее время его ведомство ведет активную работу по принятию нового законодательства в сфере будущей миграционной политики. В эфире телеканала SVT он также заявил об отсутствии практической необходимости толкать страну к ситуации правительственного кризиса.

Напомним, что правительство Швеции и сотрудничающие с ним партии должны согласовать новые положения о трудовой иммиграции и порядке принятия беженцев по гуманитарным соображениям.

Однако лидер «Либералов» Нямко Сабуни считает инициативы ведомства Йоханссона слишком радикальными. В случае их утверждения политик уже пообещала разорвать «Январское соглашение».

«Нет никаких причин способствовать правительственному кризису, или, в худшем случае, проведению внеочередных выборов», — заявил министр Йоханссон.

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