Пенза, , 13:12 — REGNUM Министр образования Пензенской области Александр Воронков заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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«К сожалению, мне не удалось своевременно сделать прививку и я на себе почуствовал всю тяжесть протекания болезни», — поделился с подписчиками Воронков. Министр призвал всех жителей области пройти вакцинацию, которая позволит выработать не только коллективный иммунитет в стране, но и спасти сотни тысяч человек.

ИА REGNUM напоминает, в ноябре 2020 года коронавирус выявили у губернатора Пензенской области Иван Белозерцева и его супруги. Глава региона тогда находился на амбулаторном лечении.

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