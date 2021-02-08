Стокгольм, , 13:11 — REGNUM Министр юстиции Швеции Морган Йоханссон в ходе пресс-конференции обнародовал основные тезисы подготовленного промежуточного отчета об улучшении условий трудовой иммиграции для лиц, обладающих высокой профессиональной подготовкой. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Среди прочего рабочая группа, подготовившая отчет, предложила ужесточить надзор за условиями труда и увеличить штрафы для недобросовестных работодателей.

Предполагается, что данные меры предоставят высококвалифицированным трудовым иммигрантам больше возможностей обосноваться в Швеции.

«Огромной задачей этого правительства станет упорядочение правил трудовой иммиграции и устранение серого сектора. Мы с нетерпением хотим работать над этим», — заявил министр Йоханссон.

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