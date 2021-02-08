Тбилиси, , 13:08 — REGNUM Члены движения «Сила в единстве» 8 февраля вышли в Тбилиси на протестную акцию возле бывшего посольства России в Грузии. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Активисты рассказали журналистам, что требуют освободить осужденного за нарушение границы Южной Осетии и стрельбу по пограничникам грузинского гражданина Зазу Гахеладзе.

«Вместе с государством общество может решить эту проблему, при поддержке наших дружественных стран. Чем активнее будет общественность, тем больше будет реакции со стороны мирового сообщества и тем больше будет дискомфорта для российского правительства», — сказал пришедший на акцию Важа Гаприндашвили.

Протестующие сообщили, что планируют провести масштабную акцию 13 февраля возле границы с Южной Осетией, недалеко от места, где был задержан Гахеладзе.

Напомним, Гахеладзе задержали в Южной Осетии в июле 2020 года. Нарушитель был с ружьем и начал стрелять по военнослужащим, когда их увидел. Пограничники при задержании ранили Гахеладзе в ногу. Позже он заявил, что собирал грибы и заблудился. 5 февраля 2021 года суд в Цхинвале признал вину Гахеладзе и приговорил с 12,5 годам лишения свободы.

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