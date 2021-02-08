Москва, 8 февраля 2021, 13:08 — REGNUM Представители трёх стран Евросоюза были высланы из Москвы из-за действий загранпредставительств на фоне незаконных протестов в России. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 9 февраля журналистам.
«Высылка дипломатов, которая прошла накануне, явилась следствием тех действий, которые предприняли некоторые загранпредставительства в Москве на фоне незаконных беспорядков», — сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что Москва не намерена терпеть подобные действия, и это было чётко показано.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия выслала троих дипломатов, представлявших в Москве Германию, Швецию и Польшу.
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