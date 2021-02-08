Москва, , 12:59 — REGNUM Администрация президента РФ не имеет никакого отношения к акциям в поддержку Владимира Путина, с Кремлём их проведение не согласовывается. Об этом 8 февраля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Кремль знает о проведении подобных флешмобов в некоторых регионах России только из сообщений прессы.

«Нет, мы видели сообщения в прессе на этот счёт, но это не имеет к нам никакого отношения», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля сотрудники одной из торговых компаний Екатеринбурга устроили массовую акцию в поддержку российского лидера Владимира Путина. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как тысячи людей идут вдоль торгового дома, размахивая флагами Российской Федерации. После этого участники шествия выстраиваются в надпись «Путин — наш президент!»

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Теперь организатором акции может грозить наказание за нарушение законодательства о публичных мероприятиях. Они должны были направить в министерство уведомление о его проведении, чего не было сделано.

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