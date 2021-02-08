Москва, , 12:53 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 8 февраля проведет заседание Совета по науке и образованию, и в ходе него даст команду на вывод самого мощного исследовательского реактора на энергетический режим работы. Об этом 8 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент начинает (неделю) с очень важной темы научно-технологического развития нашей страны. Сегодня он проведет заседание Совета по науке и образованию», — заявил пресс-секретарь.

Также он отметил, что такие заседания — это всегда «очень важное и субстантивное мероприятие».

«На этот раз будет дан старт очень масштабному проекту высокопоточного реактора ПИК в Гатчине (Ленинградская область — ред.). Президент как раз даст команду на вывод этого реактора на энергетический режим работы и начало тестов», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предстоящие выборы в Государственную думу РФ, которые должны состояться осенью 2021 года, станут одной из тем, которую в своём ежегодном послании Федеральному собранию намерен затронуть президент России Владимир Путин.